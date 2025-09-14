دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026: الاتحاد السعودي وجهاً لوجه أمام الوحدة الإماراتي

يحل فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم ضيفاً على نظيره الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويعود الفريقان معاً إلى الواجهة القارية؛ حيث يظهر الوحدة للمرة الأولى منذ عام 2021، فيما غاب الاتحاد عن النسخة الماضية.
ويدخل الوحدة اللقاء بمعنويات مرتفعة كونه لم يخسر في آخر ثلاث مباريات له بدوري أبطال آسيا أمام الاتحاد.
أما الاتحاد، فيسعى إلى استثمار نجاحه المحلي في الموسم الماضي حين تُوّج بلقب دوري المحترفين السعودي وكأس الملك، غير أن سجله القاري أمام الأندية الإماراتية لا يخدمه، إذ لم يحقق أي فوز في آخر سبع مواجهات أمامها في دوري أبطال آسيا.