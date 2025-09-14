دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026: الاتحاد السعودي وجهاً لوجه أمام الوحدة الإماراتي

أما الاتحاد، فيسعى إلى استثمار نجاحه المحلي في الموسم الماضي حين تُوّج بلقب دوري المحترفين السعودي وكأس الملك، غير أن سجله القاري أمام الأندية الإماراتية لا يخدمه، إذ لم يحقق أي فوز في آخر سبع مواجهات أمامها في دوري أبطال آسيا.