بعد التعادل السلبي.. تصريحات لاعبي الأهلي والاتفاق: الحظ غاب والفرص ضاعت والنقطة مستحقة

شهدت الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين مواجهة الاتفاق مع ضيفه الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده ويصلان إلى النقطة الرابعة.
وفي تصريحات لقنوات "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي، قال لاعب الاتفاق خالد الغنام عقب المباراة: "كنا نطمح للفوز لكن النقطة تعتبر جيدة، وإن شاء الله القادم أفضل"، مشيرًا إلى أن الفريق حقق أربع نقاط من مباراتين، وهو ما يعد حصيلة إيجابية مقارنة بالموسم الماضي.
كما أكد لاعب الاتفاق السلوفاكي أوندري دودا أن اللقاء كان صعبًا أمام منافس قوي مثل الأهلي، مضيفًا: "أعتقد أن النقطة مستحقة، لكن أضعنا بعض الفرص الهجومية".
من جانبه، أبدى اللاعب البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع الأهلي، ارتياحه لأداء الفريق، موضحًا أن اللاعبين طبقوا ما تدربوا عليه خلال الأسبوع، وأن التركيز الآن منصب على المباراة المقبلة.
وأوضح لاعب الأهلي محمد عبد الرحمن أن فريقه قدم كل ما لديه، لكن الحظ لم يحالفه، مضيفًا: "كنا نستحق الفوز لكن التعادل نتيجة مقبولة، ونسعى للتعويض في المباريات المقبلة".
الجدير بالذكر أن المباراة أقيمت وسط حضور جماهيري لافت، وشهدت عدة فرص مهدرة من الطرفين، لتنتهي بنتيجة سلبية أبقت الفريقين متساويين في عدد النقاط.