دورة الألعاب السعودية الثانية: "فهد بن جلوي" يتوّج أبطال السباحة.. وسيدات النصر والهلال يتأهلن إلى نهائي الطائرة

وأسفرت النتائج عن فوز لاعب الهلال عماد الدين أحمد بذهبية سباق 50 متراً حرة، وحصد لاعب نادي الخليج نذير آل حمود الفضية، ونال لاعب نادي الصفا فيصل الشلاتي البرونزية، فيما حسم لاعب نادي الرياض ياسين الصفار ذهبية سباق 100 متر ظهر، وحصل لاعب نادي الصفا علي العيسى على الفضية ولاعب أكاديمية بطل المستقبل محمد جندي بالبرونزية، وفي سباق 50 متراً صدر، حسم لاعب أكاديمية ويف سلطان العتيبي الميدالية الذهبية، وأحرز لاعب نادي الخليج لؤي طاشكندي الفضية ونال لاعب العدالة عبدالله الرشيد البرونزية، وفي سباق 100 متر صدر، حصد سلطان العتيبي ذهبيته الثانية، كما حصد شقيقه محمد العتيبي الميدالية الفضية، ونال لاعب نادي السلام مهدي صليل البرونزية، فيما اقتنص لاعب الهلال زيد السراج ذهبية سباق 400 متر حرة، وفاز لاعب الأهلي فاروق الجديلي بالفضية وأحرز لاعب العدالة محمد الزاكي البرونزية، كما حصد زيد السراج ذهبيته الثانية بعد فوزه بسباق 200 متر حرة، أمام لاعب العدالة محمد الزاكي بالفضية ولاعب أكاديمية أكوافالكون الكسندر يونس بالبرونزية، كما أحرز أكاديمية بطل المستقبل محمد جندي ذهبية سباق 50 متراً ظهر، وحسم لاعب الفتح زيميك باتريك الفضية وحصد لاعب أكاديمية أكوافالكون محمد بقسماطي البرونزية، كما أحرز لاعب أكاديمية ويف محمد العتيبي ذهبية سباق 200 متر صدر، ونال لاعب الصفا يوسف اليوسف الفضية وحصل لاعب الترجي محمد المهر على البرونزية، وحسم لاعب الرياض ياسر الصفار ذهبية سباق 100 متر فراشة، وفاز لاعب الخليج نذير آل حمود بالفضية وحسم لاعب الفتح يوسف بو عريش الميدالية البرونزية.