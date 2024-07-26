"أخضر الطائرة" يواجه المنتخب الياباني في ربع نهائي البطولة الآسيوية.. غدًا

ويبحث المنتخب السعودي عن الفوز، وليس غيره، من أجل زيادة حظوظه في التأهل للمربع الذهبي، وعمد مدرب المنتخب إلى تكثيف الجرعات اللياقية والتكتيكية وتصحيح الأخطاء، وشهد المران الأخير الروح والإصرار من لاعبي الأخضر لتقديم المستوى المأمول، وخاصة أن المنتخب الياباني الذي يمتلك الإمكانيات الفنية والمهارية من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.