"أخضر الطائرة" يواجه المنتخب الياباني في ربع نهائي البطولة الآسيوية.. غدًا

يبدأ المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 20 عامًا، مباراته الأولى في المرحلة الثانية من الدور الربع النهائي من البطولة الآسيوية الـ22 للكرة الطائرة، عندما يواجه يوم غد السبت المنتخب الياباني عند الساعة الـ12.30 ظهرًا بتوقيت السعودية.
وفي التفاصيل: يسعى الأخضر لمواصلة انتصاراته بعد تأهُّله كثاني المجموعة في الدور التمهيدي إثر فوزه على أستراليا وهونغ كونغ بذات النتيجة "3 – 0".
ويفتقد الأخضرُ لاعبَه المميز "عمار مدني" الذي يغيب بسبب الإصابة التي لم تمكّنه من المشاركة في المباريات.
ويبحث المنتخب السعودي عن الفوز، وليس غيره، من أجل زيادة حظوظه في التأهل للمربع الذهبي، وعمد مدرب المنتخب إلى تكثيف الجرعات اللياقية والتكتيكية وتصحيح الأخطاء، وشهد المران الأخير الروح والإصرار من لاعبي الأخضر لتقديم المستوى المأمول، وخاصة أن المنتخب الياباني الذي يمتلك الإمكانيات الفنية والمهارية من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
وأكّد اللاعب "حسن آل سلام" أن المنتخب جاهز لمواجهة نظيره الياباني الذي يعتبر من أبرز الفرق المرشحة، ونأمل أن نقدم المستوى الذي يحقق لنا الفوز بإذن الله، وتأهلنا للمرحلة الثانية الذي جاء بفضل الله ثم بجهود زملائي اللاعبين والجهاز الفني والإداري، والدعم اللامحدود من قبل الاتحاد السعودي برئاسة الدكتور خالد الزغيبي وبقية الأعضاء.