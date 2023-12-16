"قحل" يتألق.. أول فارس سعودي يحصد 3 ألقاب في "قفز السعودية"

وأكد الفارس السعودي أن نتائجه في هذه البطولة ستجعله يعيد حساباته في المشاركات الدولية الأخرى، وقال: "لابد من المحافظة على كل المكتسبات التي وفقت بحمد الله بتحقيقها، أتمنى أن لا يتسبب لي ذلك بضغط ولكن بالمثابرة والتركيز ودعم والدي ووالدتي سأتجاوز ذلك"، مضيفًا أنه لم يتوقع تحقيق هذا الإنجاز، خاصة وأن البطولة تضم كبار الفرسان السعوديين والأجانب.