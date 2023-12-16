"قحل" يتألق.. أول فارس سعودي يحصد 3 ألقاب في "قفز السعودية"

حقق الفارس عبدالعزيز قحل ذو الـ 16 عاماً ألقاب ثلاثة أشواط في بطولة "قفز السعودية"، لقفز الحواجز من فئة واحدة وارتفاع حاجز واحد، ليكون أول فارس سعودي ينال ذلك، في ختام النسخة الثالثة اليوم بمقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض.
وتألق قحل القادم من إسطبلات جازان رغم حداثة عمره مقارنة بأبطال البطولة الكبار، وسجل اسمه في تاريخ البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 2021 بأول ثلاثة أشواط، حيث نجح في تحقيق الألقاب الثالثة ضمن فئة النجمة الواحدة بارتفاع 1.20 متر.
وأكد الفارس السعودي أن نتائجه في هذه البطولة ستجعله يعيد حساباته في المشاركات الدولية الأخرى، وقال: "لابد من المحافظة على كل المكتسبات التي وفقت بحمد الله بتحقيقها، أتمنى أن لا يتسبب لي ذلك بضغط ولكن بالمثابرة والتركيز ودعم والدي ووالدتي سأتجاوز ذلك"، مضيفًا أنه لم يتوقع تحقيق هذا الإنجاز، خاصة وأن البطولة تضم كبار الفرسان السعوديين والأجانب.
وكانت بداية تعلق الفارس عبدالعزيز قحل برياضة الفروسية من خلال المنتزهات الترفيهية في منطقة جازان وهو لم يكمل عامه العاشر، حيث تولع بها ليقرر مع شقيقة "عبدالله" الذي يكبره بعام واحد التحول لركوب الخيل في الميادين الرياضية.
وأعرب عن أمنيته المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم ممثلاً للمملكة في المحافل الدولية، مؤكدًا أن تنظيم الاتحاد السعودي للفروسية مثل هذه البطولات ودعمهم للمشاركة فيها سيؤدي إلى زيادة شعبية اللعبة وزيادة ممارسيها ومتابعيها ومحبيها.