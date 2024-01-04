في نسختها الثالثة.. الكاتبية وأبوعريش في نهائي الأبطال للهواة لكرة القدم

تُختَتم، غدًا الجمعة في المدينة المنورة، منافساتُ بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم في نسختها الثالثة، التي تنظّمها رابطةُ الهواة، تحت مظلّة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمواجهة فريقَي: الكاتبية "المدينة المنورة"، وأبو عريش "جازان"، الساعة 8.30 مساءً، على ملعب نادي أحد، بحضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية السابقين.