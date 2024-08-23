غدًا.. الرياض تشهد انطلاق مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة بحضور أكثر من 1200 من الخبراء العالميين وروَّاد قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية

تنطلق غدًا السبت فعاليات مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض على مدار يومين، خلال الأسبوع الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بنسختها الأولى، وتستقبل خلاله أكثر من 60 متحدثًا عالميًّا، وأكثر من 1200 من رواد الأعمال والخبراء، منهم أكثر من 200 من أبرز الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاعات الرياضات الإلكترونية والرياضة والتكنولوجيا والترفيه والأعمال والاستثمار، وغيرها.