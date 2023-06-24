16 ميدالية لأبطال الأولمبياد الخاص السعودي في عالمية برلين

وجاءت الحصيلة اليوم بنيل 6 ميداليات، ذهبية، وفضيتَين، وثلاث برونزيات؛ فقد انتزعت لاعبة الجودو سارة الوذيناني الميدالية الذهبية، وحصد مهند المدرع الميدالية الفضية في سباق 100م سباحة حرة، وتُوج منتخبنا بالميدالية الفضية لكرة السلة، وفاز منتخب كرة القدم للسيدات بالميدالية البرونزية، فيما فازت سارة غندورة بالميدالية البرونزية في سباق 100م سباحة حرة، وأيضًا فازت زهراء بوعبيد بالميدالية البرونزية لرياضة البولينج.