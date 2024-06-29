يورو 2024: سويسرا أول المتأهلين للدور ربع النهائي بثنائية إيطاليا

تأهَّل منتخب سويسرا إلى الدور ربع النهائي بـ"يورو 2024"؛ وذلك عقب فوزه على نظيره الإيطالي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأولمبي ببرلين، في أولى مباريات الدور ثُمن النهائي ببطولة أمم أوروبا 2024.
ونجح منتخب سويسرا في فك شيفرة الدفاع الإيطالي بتسجيله الهدف الأول عن طريق ريمو فريلير بتسديدة على الطاير، لم يتمكن الحارس الإيطالي دوناروما من التصدي لها، وذلك الدقيقة في الـ37.
ومع بداية الشوط الثاني زج المدرب سباليتي بالمهاجم زاكايني بدلاً من الشعراوي بغية تدارُك الوضع، وقلب الموازين، لكن منتخب سويسرا تمكن من إحراز الهدف الثاني قبل انقضاء الدقيقة الأولى على الانطلاقة بتسديدة جميلة من فارغاس، فاجأت الإيطاليين بهدف رائع، وقف أمامها الحارس دوناروما عاجزًا.
وسيلتقي منتخب سويسرا الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا.