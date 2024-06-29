يورو 2024: سويسرا أول المتأهلين للدور ربع النهائي بثنائية إيطاليا

ومع بداية الشوط الثاني زج المدرب سباليتي بالمهاجم زاكايني بدلاً من الشعراوي بغية تدارُك الوضع، وقلب الموازين، لكن منتخب سويسرا تمكن من إحراز الهدف الثاني قبل انقضاء الدقيقة الأولى على الانطلاقة بتسديدة جميلة من فارغاس، فاجأت الإيطاليين بهدف رائع، وقف أمامها الحارس دوناروما عاجزًا.