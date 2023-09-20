تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني 93.. تذكرة واحدة لجميع أيام دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"
أعلنت اللجنةُ العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، طرحَ تذاكر الدورة؛ حيث يمكن للجمهور المحلي والدولي شراء التذاكر اعتبارًا من اليوم.
وستتوفر تذاكر دورة الألعاب العالمية القتالية عبر الموقع الإلكتروني بقيمة 15 ريالًا لحضور يوم كامل من المنافسات والفعاليات الترفيهية المصاحبة، كما ستتوفر أيضًا في أكشاك بيع التذاكر الموجودة في جامعة الملك سعود خلال أيام المنافسات.
وتزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني، كشفت اللجنة المنظمة عن عرض خاص لمدة 5 أيام فقط ابتداءً من اليوم، بطرح تذكرة واحدة تتيح لحاملها دخولَ جميع المنافسات الرياضية والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المصاحبة طوال مدة الدورة، وذلك بسعر 93 ريالًا فقط، وسينتهي العرض يوم 25 سبتمبر الجاري.
وتخوّل التذكرةُ لحاملها دخولَ جميع مناطق المنافسات الخمسة، ومنطقة الجمهور، إلى جانب موقف مجاني للسيارة، فيما ستتضمّن تذاكرُ اليوم الأخير حضورَ الحفل الختامي للدورة، وتتيح اللجنة المنظمة دخولًا مجانيًّا لعائلات اللاعبين المشاركين والأطفال تحت 12 عامًا، وأبناء الشهداء، وكبار السن فوق 65 عامًا، إلى جانب ذوي الإعاقة مع المُرافق.
وقبل 30 يومًا فقط على انطلاق المحفل العالمي، دخلت النسخةُ الثالثة لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، مرحلةَ الاستعدادات النهائية للحدث الذي تستضيفه العاصمة الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر المقبل.
وتعتبر هذه النسخةُ هي الأكبر من حيث أعداد المشاركين في تاريخ الحدث العالمي الكبير؛ حيث يشارك في المنافسات أكثرُ من 1650 لاعبًا ولاعبة من نخبة اللاعبين من حول العالم، يمثلون أكثر من 80 دولة على مدار 11 يومًا.
وتستضيف ملاعبُ مجمع الأرينا الرياضية في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، منافساتِ الدورة في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل "الكيك بوكسينج"، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.