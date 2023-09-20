تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني 93.. تذكرة واحدة لجميع أيام دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"

وتخوّل التذكرةُ لحاملها دخولَ جميع مناطق المنافسات الخمسة، ومنطقة الجمهور، إلى جانب موقف مجاني للسيارة، فيما ستتضمّن تذاكرُ اليوم الأخير حضورَ الحفل الختامي للدورة، وتتيح اللجنة المنظمة دخولًا مجانيًّا لعائلات اللاعبين المشاركين والأطفال تحت 12 عامًا، وأبناء الشهداء، وكبار السن فوق 65 عامًا، إلى جانب ذوي الإعاقة مع المُرافق.