برنامج "صقور المستقبل" يضم لاعبي الأخضر تحت 16 عامًا للابتعاث في إسبانيا

أعلن برنامج صقور المستقبل، التابع لإدارة الابتعاث بالاتحاد السعودي لكرة القدم، انضمام لاعبي المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لبعثة البرنامج في مدينة سالو الإسبانية؛ وذلك لخوض تجربة احترافية، لمدة موسمين متتاليين، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2024ـ2025؛ بهدف تهيئة المواهب الكروية لبداية انطلاق مسيرتهم الاحترافية.
ويهدف برنامج صقور المستقبل إلى إخضاع اللاعبين المشاركين لبرنامج احترافي كامل، يبدأ من التعليم الشامل للمرحلة الثانوية والمتوسطة، وأساليب التدريب الحديثة، وثقافة الاحتراف، وتطوير الجوانب الفنية والبدنية، وتحسين النمط الغذائي، إضافة إلى المشاركة في التدريبات اليومية والمباريات والبطولات التجريبية.
وكان البرنامج، الذي انطلق عام 2019، قد استهدف الفئة العمرية من 18ـ20 عامًا، وشهد تطوير أكثر من 200 لاعب، حصل 42 منهم على تجربة الاحتراف الخارجي.
من جهته، أكد مدير إدارة الابتعاث وبرنامج صقور المستقبل غسان فلمبان، أن قرار تغيير الفئة العمرية جاء بالتنسيق مع إدارتي المنتخبات السعودية والفنية؛ بهدف المساهمة في بناء جيل رياضي للمنافسات الدولية والقارية خلال الأعوام المقبلة.