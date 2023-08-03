بطولة الملك سلمان للأندية: "رونالدو" ينقذ النصر من مطب الزمالك ويصعد بالفريق لربع النهائي

خطف فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل للدور ربع النهائي على حساب شقيقه نادي الزمالك، وذلك بعدما تعادل معه في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الملك سلمان للأندية، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها اللاعب المصري أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة، قبل أن يعادل "رونالدو" النتيجة للنصر في الدقيقة 87.
يذكر أن المباراة شهدت مشاركة النجم السنغالي ساديو ماني للمرة الأولى مع النصر، كما شهدت المباراة تألقًا كبيرًا للاعب غيسلان كونان منذ أن حلّ بديلًا للاعب أليكس تيليس.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 7، في حين توقف رصيد الزمالك عند النقطة رقم 3؛ ليتأهل كل من النصر والشباب عن هذه المجموعة.