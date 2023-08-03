بطولة الملك سلمان للأندية: "رونالدو" ينقذ النصر من مطب الزمالك ويصعد بالفريق لربع النهائي

خطف فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل للدور ربع النهائي على حساب شقيقه نادي الزمالك، وذلك بعدما تعادل معه في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.