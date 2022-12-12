قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي والهلال في المجموعة الثانية

وأوقعت القرعة فريق الوداد الرياضي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من بيترو أتلتيكو الأنجولي، وشبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي، فيما سيلاقي الرجاء الرياضي كل من حوريا كوناكري الغيني، وسيمبا التنزاني، وفايبرز الأوغندي، عن المجموعة الثالثة.