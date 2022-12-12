قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي والهلال في المجموعة الثانية

سُحِبَت، اليوم الاثنين، في القاهرة، قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بمشاركة 16 فريقًا، وتنطلق دور المجموعات في 10 فبراير وحتى 31 مارس.
وأوقعت القرعة فريق الوداد الرياضي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من بيترو أتلتيكو الأنجولي، وشبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي، فيما سيلاقي الرجاء الرياضي كل من حوريا كوناكري الغيني، وسيمبا التنزاني، وفايبرز الأوغندي، عن المجموعة الثالثة.
وضمّت المجموعة الثانية كلًا من كوتون سبور الكاميروني، والهلال السوداني، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والأهلي المصري.
ويدخل الرجاء المغربي في المجموعة الثالثة التي تضم فايبرز الأوغندي، وسيمبا التنزاني، وهورويا الغيني.
وفي المجموعة الرابعة والأخيرة يتنافس كل من فرق المريخ السوداني، وشباب بلوزداد الجزائري، والزمالك المصري، والترجي التونسي على بطاقة التأهل لأول فريقين.