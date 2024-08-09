الأخضر تحت 17 يتغلّب على منتخب موريتانيا وديًّا في الطائف

تغلّب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الطائف.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعبين: عبدالهادي مطري، وثاري أحمد، وعبدالعزيز عسيري.
ودخل المدرب البرازيلي "ماريو جورجي" المباراة بقائمة مكونة من: وافي الأكلبي في حراسة المرمى، يزيد الدوسري، مشعل الداود، ناصر الفيحاني، عادل عياش، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، صبري دهل، ثاري أحمد، الوليد العوفي، عبدالهادي مطري.