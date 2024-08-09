رياضة

الأخضر تحت 17 يتغلّب على منتخب موريتانيا وديًّا في الطائف

الأخضر تحت 17 يتغلّب على منتخب موريتانيا وديًّا في الطائف

تغلّب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الطائف.

وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعبين: عبدالهادي مطري، وثاري أحمد، وعبدالعزيز عسيري.

ودخل المدرب البرازيلي "ماريو جورجي" المباراة بقائمة مكونة من: وافي الأكلبي في حراسة المرمى، يزيد الدوسري، مشعل الداود، ناصر الفيحاني، عادل عياش، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، صبري دهل، ثاري أحمد، الوليد العوفي، عبدالهادي مطري.

المنتخب السعودي تحت 17 عام

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