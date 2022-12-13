نصف نهائي كأس العالم قطر 2022: آمال "المغرب" تصطدم بالديوك "الفرنسية"

وتأهل منتخب المغرب إلى نصف النهائي بمنافسات كأس العالم بعد فوزه على منتخب البرتغال بهدف نظيف، في دور ربع النهائي، كما نجح بالفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16.