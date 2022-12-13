نصف نهائي كأس العالم قطر 2022: آمال "المغرب" تصطدم بالديوك "الفرنسية"

تستكمل الأربعاء مباريات كأس العالم قطر 2022، حيث تقام ثاني جولات الدور نصف النهائي في البطولة ، وستقام مباراة واحدة.
تنطلق المباراة بين منتخبي المغرب وفرنسا ضمن ثاني لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، الأربعاء في تمام الساعة الـ10 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب البيت.
وتأهل منتخب المغرب إلى نصف النهائي بمنافسات كأس العالم بعد فوزه على منتخب البرتغال بهدف نظيف، في دور ربع النهائي، كما نجح بالفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16.
كما حقق "أسود الأطلس" انتصارين على منتخبي بلجيكا وكندا وتعادل سلبي أمام كرواتيا في دور المجموعات بكأس العالم بقطر 2022.
في حين تأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي، بعد فوزه في دور الـ16 على منتخب بولندا بنتيجة (3/1)، وفي ربع النهائي فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة (2/1) .
وتصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على منتخبي أستراليا (4/1) ، الدنمارك (2/1) ، وخسر أمام منتخب تونس بنتيجة (0/1).