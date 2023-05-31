الاتفاق يرسل العدالة لدوري يلو.. والفيحاء والخليج يضمنان البقاء

ودع فريق العدالة الأول لكرة القدم منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/2023م باحتلاله المركز الخامس عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب .
وكان فريق الباطن أول المغادرين لمنافسات دوري المحترفين منذ الجولة 28 عقب خسارته من أمام الاتحاد بهدف رومارينهو الوحيد حيث تجمد رصيده حينها عند 19نقطة وبفارق 8 نقاط عن أول مراكز النجاة .
و قبل الدخول في منافسات الجولة الأخيرة من الدوري كان سباق الهبوط قد انحصر بين ثلاثة فرق هي الفيحاء الثالث عشر برصيد 30 نقطة والخليج الرابع عشر (28) والعدالة الخامس عشر (28).
ويأتي هبوط العدالة بعد خسارته من أمام ضيفه الاتفاق بهدفين دون رد على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يدين الاتفاق بالفضل إلى متوسط ميدانه الشاب حامد الغامدي صاحب هدفي الانتصار بالدقيقتين (89-90+9).
وتوقف رصيد العدالة عند 28 نقطة في المركز 15 و ما قبل الأخير في حين رفع الاتفاق رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع.
وأمن فريق الخليج بقاءه بدوري المحترفين بعد أن قلب تأخره إلى فوز كبير على ضيفه أبها (3-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
افتتح الضيوف باب التسجيل أولاً عبر اللاعب سعد السلولي في الدقيقة 25 وأدرك فريق الخليج التعادل مطلع الشوط الثاني عبر البرازيلي لوكاس فييرا دي سوز في الدقيقة 46.
ومنح البرازيلي أندرو إريك فيتوسا هدف التقدم الثاني لأصحاب الضيافة بتسجيله هدف الأسبقية مترجماً بذلك عملاً جماعياً منظماً داخل شباك ديفيس ايباسي في الدقيقة 74 وعاد ذات اللاعب ليسجل هدف الاطمئنان للخليج الثالث في الدقيقة 84.
وشهدت المباراة طرد مدافع فريق الخليج محمد الخبراني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية عقب تدخله العنيف على مهاجم أبها صالح العمري وذلك في الدقيقة 52.
رفع الخليج رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر فيما تجمد رصيد أبها عند 33نقطة في المركز الثاني عشر .
كما ضمن الفيحاء بقاءه لموسم آخر بين الكبار بفوزه الثمين خارج قواعده على مضيفه الوحدة بهدف دون رد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة .
هدف الانتصار الوحيد سجله اللاعب سلطان مندش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
بهذه النتيجة أصبح الفيحاء يملك 33نقطة وضعته بالمركز الحادي عشر بالمقابل أصبح رصيد الوحدة 32نقطة في المركز الثاني عشر.