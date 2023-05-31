الاتفاق يرسل العدالة لدوري يلو.. والفيحاء والخليج يضمنان البقاء

و قبل الدخول في منافسات الجولة الأخيرة من الدوري كان سباق الهبوط قد انحصر بين ثلاثة فرق هي الفيحاء الثالث عشر برصيد 30 نقطة والخليج الرابع عشر (28) والعدالة الخامس عشر (28).