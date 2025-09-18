5 مواقع تحتضن دورة ألعاب التضامن الإسلامي - الرياض 2025 .. تعرف عليها

تستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وسخّرت العاصمة مجموعة من أبرز المرافق الرياضية والمعالم الحديثة لتكون مسرحًا لمنافسات الدورة، في تنظيم يعكس حجم الإمكانات الضخمة والطموح الكبير لتقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث الرياضي العالمي.
وتتنوع مواقع الاستضافة بين الملاعب الأولمبية، الميادين المفتوحة، والمشاريع الترفيهية المتطورة، بما يمنح الرياضيين والجماهير تجربة فريدة تجمع بين التنافس الرياضي والإبهار التنظيمي.
تُعد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية من أعرق الملاعب في العاصمة الرياض، حيث استضافت منافسات كبرى بفضل تجهيزاتها المتطورة ومرافقها المتكاملة، وخضعت لتحديثات شاملة جعلتها جاهزة لاحتضان البطولات الإقليمية والدولية.
في نسخة الرياض 2025، ستشهد المدينة منافسات ألعاب القوى وألعاب القوى بارا، إلى جانب الجودو والكاراتيه والتايكوندو والجوجيتسو، ما يجعلها مركزًا رئيسيًا للرياضات الأولمبية والفنون القتالية.
يمثل هذا المجمع الرياضي المتكامل صرحًا يحتضن الملاعب والصالات المغلقة والمرافق التدريبية، ليكون وجهة مثالية لمنافسات متنوّعة تعكس رؤية المملكة في الاستثمار في البنية التحتية الرياضية الحديثة.
وسيستضيف المجمع في دورة الرياض 2025 منافسات كرة القدم (صالات)، كرة اليد، والسباحة، ما يجعله مركزًا للرياضات الجماعية والمائية على حد سواء.
يُعرف ميدان الجنادرية بمساحاته الواسعة وقدرته على استيعاب الفعاليات الكبرى، ما يجعله المكان الأمثل للمسابقات التي تتطلب ميادين مفتوحة. وفي نسخة هذا العام، سيحتضن الميدان منافسات الفروسية (قفز الحواجز) وسباقات الهجن التي تسجّل حضورها الأول في تاريخ دورة ألعاب التضامن الإسلامي، ليجمع بين الأصالة والتراث في أجواء رياضية عالمية.
يمثل المسار الرياضي أحد أبرز المشاريع الحضارية الجديدة في العاصمة الرياض، حيث يجمع بين الرياضة والترفيه بأسلوب عصري.
في نسخة الرياض 2025، سيستضيف المسار منافسات الملاكمة والملاكمة التايلاندية، إلى جانب كرة السلة 3×3 والدواثلون، ليكون مسرحًا لفعاليات تجمع بين القوة البدنية والإثارة الحماسية.
يُعد بوليفارد الرياض سيتي أشهر المواقع الترفيهية والسياحية في المملكة، لكنه في نسخة الرياض 2025 سيأخذ بُعدًا رياضيًا مختلفًا، حيث سيستضيف منافسات رفع الأثقال ورفع الأثقال (بارا) والرياضات الإلكترونية التي تسجّل ظهورها الأول في تاريخ البطولة، إلى جانب المصارعة والكرة الطائرة والمبارزة والووشو وكرة الطاولة، في مزيج يجمع بين الرياضة الحديثة والتقليدية في أجواء مليئة بالإبهار.
إن توزيع المنافسات بين هذه المواقع يعكس حجم التنظيم الكبير والإمكانات الضخمة التي تسخّرها المملكة العربية السعودية لإنجاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وضمان نسخة استثنائية تليق بمكانة الرياض عاصمةً للرياضة العالمية، ومركزًا لأضخم الفعاليات الرياضية على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي.