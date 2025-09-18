5 مواقع تحتضن دورة ألعاب التضامن الإسلامي - الرياض 2025 .. تعرف عليها

يُعد بوليفارد الرياض سيتي أشهر المواقع الترفيهية والسياحية في المملكة، لكنه في نسخة الرياض 2025 سيأخذ بُعدًا رياضيًا مختلفًا، حيث سيستضيف منافسات رفع الأثقال ورفع الأثقال (بارا) والرياضات الإلكترونية التي تسجّل ظهورها الأول في تاريخ البطولة، إلى جانب المصارعة والكرة الطائرة والمبارزة والووشو وكرة الطاولة، في مزيج يجمع بين الرياضة الحديثة والتقليدية في أجواء مليئة بالإبهار.