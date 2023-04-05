الباطن يبقي على آمال البقاء بدوري روشن.. بثنائية الوحدة

أنعش فريق الباطن الأول لكرة القدم آماله في البقاء ضمن أندية النخبة في الدوري السعودي بفوزه الثمين على مضيفه الوحدة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب "نادي الباطن" بمدينة حفر الباطن ضمن مباريات الجولة الـ 22 لدوري روشن السعودي.