الباطن يبقي على آمال البقاء بدوري روشن.. بثنائية الوحدة

أنعش فريق الباطن الأول لكرة القدم آماله في البقاء ضمن أندية النخبة في الدوري السعودي بفوزه الثمين على مضيفه الوحدة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب "نادي الباطن" بمدينة حفر الباطن ضمن مباريات الجولة الـ 22 لدوري روشن السعودي.
منح المهاجم الأورغواياني رينزو لوبيز التقدم لأصحاب الضيافة من علامة الجزاء منذ الدقيقة 20 احتسبها الحكم محمد أبو شقارة نتيجة لمس الكرة ليد المدافع علي عبدالقادر.
وعزز الكونغولي أندري بوكيا تفوق فريق الباطن بإحرازه الهدف الثاني من تصويبة جميلة عجز الحارس المغربي منير محمدي من التصدي لها لتعانق الشباك في الدقيقة 79 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة رفع فريق الباطن رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر والأخير بينما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة بالمركز الثالث عشر.