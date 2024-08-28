أمير منطقة حائل يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

تسلّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بالإمارة اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، وذلك في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
وأشاد أمير منطقة حائل بالدعم السخي من القيادة الحكيمة -أيدها الله- للقطاع الرياضي والرياضيين في المملكة، مؤكداً أن الألعاب السعودية تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في منافسات هذا العام لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، معرباً عن سروره بوصول الشعلة لمنطقة حائل وجولتها في أبرز المعالم السياحية والثقافية والتاريخية في المنطقة.
وتسلم الأمير عبدالعزيز بن سعد شعلة الدورة من الهجانة خلود الشمري صاحبة المركز الأول لبطولة العالم الأولى للقدرة والتحمل للهجن 2024 بالعلا، وحققت المركز الرابع بكأس ولي العهد للهجن بأول مُشاركة ماراثون نسائية في المملكة العربية السعودية 2023 وحققت المركز الثاني بكأس العُلا 2024.
كما تناوب على حمل الشعلة بالإمارة الفارس مشعل الشمري لاعب المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد الذي حقق مع المنتخب السعودي بطولة العالم لالتقاط الأوتاد 2023، وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية بالبطولة العربية في مصر 2023، وحقق الميدالية الفضية في تصفيات كأس العالم 2023.
وستقوم جولة الشعلة في منطقة حائل بزيارة متنزه المغواة حيث سيحمل الشعلة لاعب المنتخب السعودي وكابتن نادي الطائي خالد الصقري، ويناوب على حمل الشعلة حاملة فضية الألعاب السعودية 2023 الملاكمة غادة الشهري، لتتوجه بعد ذلك مسيرة الشعلة لمتنزه الأدهم ليحملها اللاعب السابق خالد الشايع الذي حقق خمسة ألقاب لبطولات المملكة لكرة القدم وأربعة ألقاب في بطولة المملكة لصالات كرة القدم.
كما سيتناوب على حمل الشعلة لاعب الجودو بنادي الطائي راكان زيدان الذي حقق بطولات خليجية وعربية لوزن فوق 100 كيلو، حيث حقق ميدالية ذهبية لوزن 100 كيلو.
وتستهدف جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 47 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، يرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعل وابتهاج من أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.