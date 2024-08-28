أمير منطقة حائل يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

وأشاد أمير منطقة حائل بالدعم السخي من القيادة الحكيمة -أيدها الله- للقطاع الرياضي والرياضيين في المملكة، مؤكداً أن الألعاب السعودية تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في منافسات هذا العام لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، معرباً عن سروره بوصول الشعلة لمنطقة حائل وجولتها في أبرز المعالم السياحية والثقافية والتاريخية في المنطقة.