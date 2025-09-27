"نيوم" يعبر الرياض بثلاثية.. ويصل للمركز الثالث

كسب فريق نيوم الأول لكرة القدم نظيره الرياض بنتيجة 3-2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026.
سجّل لنيوم كل من لونشيانو رودريغيز وأحمد حجازي وألكسندر لاكازيت في الدقائق 2 و28 و54.
وفي المقابل أحرز هدفي الرياض كل من خليل العبسي وعبدالله دوكوري "بالخطأ في مرماه" في الدقيقتين 19 و77 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة قفز نيوم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، وفي المقابل تجمّد رصيد الرياض عند 3 نقاط واحتل المركز الثالث عشر.