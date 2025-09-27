"نيوم" يعبر الرياض بثلاثية.. ويصل للمركز الثالث

كسب فريق نيوم الأول لكرة القدم نظيره الرياض بنتيجة 3-2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026.