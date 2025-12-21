نائب وزير الرياضة يتوّج الأمريكي "تيين" بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2025

توّج نائب وزير الرياضة بدر بن عبد الرحمن القاضي، مساء أمس الأحد، الأمريكي ليرنر تيين، بلقب بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025م، والتي استضافتها المملكة للمرة الثالثة في محافظة جدة، خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس، وبإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة.
وتمكّن الأمريكي ليرنر تيين من تحقيق فوزٍ ساحق على منافسه البلجيكي ألكسندر بلوكس بثلاثة أشواط دون رد، ليحصد اللقب ويحصل على أكثر من نصف مليون دولار من مجموع الجوائز الذي تجاوز مليوني دولار؛ إثر لقاءٍ شهد تواجدًا جماهيريًّا وإعلاميًّا محليًّا ودوليًّا متميزًا، حظيت به صالة ملعب الملك عبد الله الرياضية طيلة أيام البطولة، التي امتدت لخمسة أيام متواصلة.
وانضم الأمريكي ليرنر تيين لقائمة الأبطال المتوجين على أرض المملكة بلقب نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، إلى جانب الصربي حمد ميديدوفيتش الذي حقق لقب النسخة الأولى على حساب الفرنسي آرثر فيلس، فيما كانت النسخة الثانية من نصيب البرازيلي فونسيكا الذي تغلّب على الأمريكي ليرنر تيين؛ المتوّج بالنسخة الثالثة على حساب البلجيكي ألكسندر بلوكس.
وكانت هذه البطولة قد شهدت تواجد ثمانية لاعبين من نخبة النجوم الشباب في عالم التنس؛ وهم: الأمريكي ليرنر تيين، الإسباني مارتن لاندالوسي، ومواطنه رافاييل جودار، والنرويجي نيكولاي بودكوف كيير، والبلجيكي ألكسندر بلوكس، والكرواتي دينو بريزميتش، والأمريكي نيشيش باسافاريدي، والألماني جاستن إنجل.
وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث، استمرارًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها في مجال استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية قاريًّا وعالميًّا، بإشراف من وزارة الرياضة، والتي تسعى للمساهمة الفعّالة في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.