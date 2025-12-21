نائب وزير الرياضة يتوّج الأمريكي "تيين" بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2025

وتمكّن الأمريكي ليرنر تيين من تحقيق فوزٍ ساحق على منافسه البلجيكي ألكسندر بلوكس بثلاثة أشواط دون رد، ليحصد اللقب ويحصل على أكثر من نصف مليون دولار من مجموع الجوائز الذي تجاوز مليوني دولار؛ إثر لقاءٍ شهد تواجدًا جماهيريًّا وإعلاميًّا محليًّا ودوليًّا متميزًا، حظيت به صالة ملعب الملك عبد الله الرياضية طيلة أيام البطولة، التي امتدت لخمسة أيام متواصلة.