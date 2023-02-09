الأهلي يكشف طبيعة إصابة الثنائي "الشمري" و"مجرشي"

كشف نادي الأهلي، أمس الخميس، عن التقرير الطبي الخاص بثنائي الفريق الكروي الأول منصور الشمري وعلي مجرشي.
وقال أخضر الغربية في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب منصور الشمري عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، وحاجته لأسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية".
وتابع البيان: "أكدت الفحوصات الطبية النهائية التي أجراها اللاعب علي مجرشي، عدم حاجته للتدخل الجراحي، حيث يحتاج اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي يستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول".
ويتصدر الأهلي دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد مرور 20 جولة مناصفة مع الحزم بـ40 نقطة لكل منهما.