الأهلي يكشف طبيعة إصابة الثنائي "الشمري" و"مجرشي"

وتابع البيان: "أكدت الفحوصات الطبية النهائية التي أجراها اللاعب علي مجرشي، عدم حاجته للتدخل الجراحي، حيث يحتاج اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي يستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول".