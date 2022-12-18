في لقطة ستظل عالقة في تاريخ المونديال.. "ميسي" يرفع كأس العالم مرتديًا البشت الخليجي

في لقطة ستظل عالقة في تاريخ كأس العالم، ارتدى نجم وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي "البشت الخليجي"، وذلك خلال رفعه لقب كأس العالم قطر 2022، الذي توج به منتخب بلاده على حساب فرنسا اليوم الأحد على ملعب لوسيل.