في لقطة ستظل عالقة في تاريخ المونديال.. "ميسي" يرفع كأس العالم مرتديًا البشت الخليجي

في لقطة ستظل عالقة في تاريخ كأس العالم، ارتدى نجم وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي "البشت الخليجي"، وذلك خلال رفعه لقب كأس العالم قطر 2022، الذي توج به منتخب بلاده على حساب فرنسا اليوم الأحد على ملعب لوسيل.
وتسلَّم ميسي كأس البطولة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أهداه أيضًا "البشت" الخليجي الذي يتم ارتداؤه في المناسبات الخاصة والأفراح.
وتوشح ميسي بالبشت أثناء وقوفه على منصة التتويج، ورفع الكأس برفقة زملائه من منتخب الأرجنتين، الذي رفع عدد ألقابه في البطولة إلى ثلاثة بعد عامَي 1978 و1986.