صحف عالمية تتغنى بفوز الهلال أمام الاتحاد بكأس الدرعية للسوبر السعودي 2024

فيما قالت صحيفة "ABola": "فاز المدرب البرتغالي باللقب الأول لهذا الموسم، وهو كأس السوبر مع النادي السعودي، فقد حقق خيسوس وروبن نيفيز لقبهما الأول هذا الموسم مع الهلال بفوزهما على الاتحاد للمرة السادسة هذا الموسم في نهائي كأس السوبر السعودي (4-1)".