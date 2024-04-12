صحف عالمية تتغنى بفوز الهلال أمام الاتحاد بكأس الدرعية للسوبر السعودي 2024

أشادت صحف ومواقع عالمية بفوز الهلال بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس أمس على الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024.
وتوج الهلال مساء أمس الخميس بكأس الدرعية بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (4/1).
وقالت صحيفة "Record": "خورخي خيسوس ملك كأس السوبر السعودي، المدرب البرتغالي يحقق لقبه الأول منذ عودته إلى الهلال بفوزه على الاتحاد (4/1) ".
وكتبت صحيفة "lance": "خورخي خيسوس يهزم غالاردو مرة أخرى في النهائي، ويفوز بكأس السوبر السعودي بمهارة مالكوم، وأصبح الهلال بطلاً للمسابقة على حساب الاتحاد".
وعلقت صحيفة "tycsports": "الاتحاد يسقط في بطولة كأس السوبر السعودي، ومرة أخرى يخسر غالاردو أمام خورخي خيسوس، فقد سحق الهلال فريق الاتحاد بنتيجة (4/1)".
فيما قالت صحيفة "ABola": "فاز المدرب البرتغالي باللقب الأول لهذا الموسم، وهو كأس السوبر مع النادي السعودي، فقد حقق خيسوس وروبن نيفيز لقبهما الأول هذا الموسم مع الهلال بفوزهما على الاتحاد للمرة السادسة هذا الموسم في نهائي كأس السوبر السعودي (4-1)".