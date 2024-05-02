في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة.. الهلال يتغلب على النصر

يذكر أن فريق الهلال سيقابل الفائز من فريق أحد وفريق الاتحاد في اللقاء الثاني من نصف النهائي, في المباراة النهائية لتحديد بطل كأس وزارة الرياضة عند الـ 6 من مساء السبت المقبل على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة.