في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة.. الهلال يتغلب على النصر

تغلب فريق الهلال لكرة السلة اليوم على فريق النصر ضمن لقاءات الدور النصف النهائي لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة والذي أقيم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.
وكان الشوط الأول لصالح فريق الهلال بنتيجة 19-25، والشوط الثاني والثالث لصالح الهلال بنتيجة (40-43)، (40-67)، ليستكمل فريق الهلال الشوط الرابع بنتيجة 69-81 نقطة وإنهاء اللقاء لصالحه.
يذكر أن فريق الهلال سيقابل الفائز من فريق أحد وفريق الاتحاد في اللقاء الثاني من نصف النهائي, في المباراة النهائية لتحديد بطل كأس وزارة الرياضة عند الـ 6 من مساء السبت المقبل على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة.