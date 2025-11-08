"الفيصل" رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الجمعية، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعمهما الكبير والمتواصل لرياضة وشباب الدول العربية، وما يوليهما من اهتمام بتطويرها في مختلف المجالات.