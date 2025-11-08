"الفيصل" رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029

زكّت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اليوم السبت، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لدورة انتخابية جديدة تمتد من 2025 إلى 2029، وذلك خلال الاجتماع الثالث والعشرين للجمعية العمومية العادية، الذي عُقد في العاصمة الرياض.
كما زكّت الجمعية كلًّا من محمد بن يوسف المانع نائبًا للرئيس عن قارة آسيا، ومحرز بن الطيب بوصيان نائبًا للرئيس عن قارة إفريقيا.
ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الجمعية، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعمهما الكبير والمتواصل لرياضة وشباب الدول العربية، وما يوليهما من اهتمام بتطويرها في مختلف المجالات.
وأكد "الفيصل" في كلمته تضامن الاتحاد الثابت مع أشقائنا في فلسطين، ودعمه الكامل للرياضيين الفلسطينيين الذين يواصلون تمثيل وطنهم رغم التحديات، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان الجميع، سائلاً الله أن يعمّ السلام والعدل أرض فلسطين الحبيبة.
كما تمّ تعيين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد على النحو التالي:
- الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا للرئيس عن دولة المقر
- الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة نائبة للرئيس عن العنصر النسائي
- الفريق جبريل الرجوب ممثل اللجنة الأولمبية الفلسطينية
- فيصل بن علي غسال ممثل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
- عبدالعزيز بن محمد العنزي أمينًا عامًا
وأعلنت الجمعية العمومية موافقتها على طلب مملكة البحرين بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية، بحيث تستضيف البحرين دورة الألعاب الرياضية العربية الثامنة عشرة عام 2027م، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية دورة الألعاب التاسعة عشرة عام 2031م.
كما صادقت الجمعية على القوائم المالية ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024م، ضمن جدول أعمال الاجتماع.