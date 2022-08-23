الاتفاق يرفع من درجة تحضيراته لمواجهة الطائي.. والإدارة تعقد غدًا الجمعية العمومية

رفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من درجة تحضيرات فريقه في تدريب مساء اليوم الثلاثاء والذي أُقيم على ملعب النادي الرديف.
يأتي ذلك استعدادًا لاستضافة الطائي مساء الجمعة المقبل في افتتاحية دوري روشن السعودي.
وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة من خلال عدة محطات، ثم قسم كارتيرون لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي قبل أن يختتم الفريق المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.
من جهة ثانية تعقد إدارة نادي الاتفاق عصر يوم الأربعاء عند الساعة الرابعة عصرًا الجمعية العمومية العادية بقاعة المؤتمرات، في حين من المقرر إعلان إدارة نادي الاتفاق عن الراعي الرئيس للفريق الأول، وذلك عبر الحفل الذي سينطلق عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء.