الاتفاق يرفع من درجة تحضيراته لمواجهة الطائي.. والإدارة تعقد غدًا الجمعية العمومية

من جهة ثانية تعقد إدارة نادي الاتفاق عصر يوم الأربعاء عند الساعة الرابعة عصرًا الجمعية العمومية العادية بقاعة المؤتمرات، في حين من المقرر إعلان إدارة نادي الاتفاق عن الراعي الرئيس للفريق الأول، وذلك عبر الحفل الذي سينطلق عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء.