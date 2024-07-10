"ريال مدريد" يعلن موعدَ حفل تقديم نجمه الجديد "كيليان مبابي"

ووفقًا للصحافة الإسبانية: فإن الخطوط العريضة للعقد الذي يمتدّ 5 سنوات محدّدة بالفعل وسيحصل بموجبها "مبابي" على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بنحو 15 مليون يورو صافية سنويًّا، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين "فينيسيوس، وبيلينغهام"، لكن يبقى هذا الراتب بعيدًا جدًّا مما كان يتقاضاه مع سان جيرمان والمقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.