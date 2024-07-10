"ريال مدريد" يعلن موعدَ حفل تقديم نجمه الجديد "كيليان مبابي"

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، عن موعد وتوقيت تقديم مهاجمه الجديد الفرنسي "كيليان مبابي" على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.
وقال بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في بيان رسمي نشره عبر حسابه في منصة "إكس": "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن حفل تقديم لاعبنا "كيليان مبابي" سيقام يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو، الساعة 12:00 ظهرًا، في ملعب سانتياغو برنابيو".
وأضاف البيان: "قبل ذلك سيستقبل رئيس ريال مدريد "فلورنتينو بيريز"، "كيليان مبابي" في سيوداد ريال مدريد؛ للتوقيع على عقد اللاعب الذي سيرتبط بنادينا للمواسم الخمسة المقبلة".
وتابع البيان: "بعد حفل التقديم سيعقد كيليان مبابي مؤتمرًا صحفيًّا في سانتياغو برنابيو".
وفقًا للنادي الملكي: سيرتدي "مبابي" في الموسم المقبل القميصَ رقم 9، وهو الرقم الذي كان يرتديه مواطنه "كريم بنزيما" المنتقل في الموسم الماضي إلى الاتحاد السعودي.
وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن مطلع يونيو الماضي عن تعاقده مع النجم الفرنسي "كيليان مبابي" لمدة خمسة مواسم، في صفقة انتقال حرّ.
ووفقًا للصحافة الإسبانية: فإن الخطوط العريضة للعقد الذي يمتدّ 5 سنوات محدّدة بالفعل وسيحصل بموجبها "مبابي" على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بنحو 15 مليون يورو صافية سنويًّا، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين "فينيسيوس، وبيلينغهام"، لكن يبقى هذا الراتب بعيدًا جدًّا مما كان يتقاضاه مع سان جيرمان والمقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.