"عبدالرزاق حمدالله" يقود "الاتحاد" للتتويج بكأس السوبر على حساب "الفيحاء"

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق لقب السوبر الأول له بعدما تغلب على شقيقه الفيحاء، وذلك في مباراة النهائي التي أُقيمت مساء اليوم.
وانتهت مباراة النهائي بفوز الاتحاد بهدفَين نظيفَين، سجلهما القناص عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الـ3 والدقيقة الـ48 من عمر المباراة.
يُذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء للاعب الفيحاء عبدالرحمن السفري بعد العودة إلى الـ VAR في الدقيقة الـ24.
كما شهدت المباراة هدفًا ملغيًّا للاتحاد للاعب رومارينهو بعد اللجوء لتقنية الـVAR، كذلك ركلة جزاء ضائعة عن طريق عبدالرحمن العبود للاتحاد.
وكان الاتحاد قد تأهل للمباراة النهائية عقب تغلبه على النصر بنتيجة 3-1، كما تأهل الفيحاء بعدما تخطى الهلال بنتيجة 1-0.
وبتلك النتيجة يحصد الاتحاد اللقب الأول له في بطولة السوبر؛ ليصبح عدد الفرق الفائزة باللقب 6 أندية.
والهلال هو أكثر الفرق حصولاً على اللقب بـ3 بطولات (2015، 2018 و2021)، والنصر ثانيًا ببطولتين (2019، و2020)، والفتح أول الفرق تحقيقًا لكأس السوبر السعودي عام 2013 متساويًا مع الشباب بطل (2014)، والأهلي بطل 2016، والاتحاد 2023.