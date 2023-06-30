الأخدود يعزز صفوفه بالحارس حسين شيعان

أعلن نادي الأخدود، الصاعد حديثاً إلى دوري روشن للمحترفين، عن تعاقده مع حارس المرمى حسين شيعان، قادماً من نادي الشباب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال منافسات الموسم الجديد دون الكشف عن تفاصيل العقد .
واكتفى النادي الجنوبي بنشر تدوينة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "شيعان ينضم لكتيبة الأسود.. حسين شيعان أخدودي".
وبات الحارس البالغ من العمر 34 عامًا خامس صفقات الأخدود خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع لاعب الوسط والبرازيلي باولو فيتور، حارس مرمى، والكولومبي سبيستيان بيدروزا، لاعب الوسط وعوض خميس وحمد آل منصور.
يشار أن شيعان بدأ مسيرته الاحترافية عام 2008 من نادي الشباب، وتنقل خلالها بين أندية الاتفاق والهلال والنصر والتعاون، قبل أن يعود مجددًا إلى الشباب عام 2021.