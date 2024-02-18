بمشاركة 25 لاعباً.. الأخضر الصغير يدشن معسكر إسبانيا

وتضمّ قائمة أخضر تحت 17 عاماً في المعسكر (25) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: موسى آل عيد، محمد العتيبي، عزام الحباش، مشعل الداود، أحمد مسلم، عبدالعزيز عسيري، تركي السعيد، ثاري أحمد، مؤيد سليم، يزيد الدوسري، حسن الغزال، ناصر الفيحاني، سعيد الزريق، خالد شراحيلي، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، أبو بكر سعيد، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني، حبيب آل انتيف، صبري دهل، محمد مدخلي، يوسف السالم، عبدالهادي مطري، سالم صالح.