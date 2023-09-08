ماتياس يايسله يريح لاعبي الأهلي أربعة أيام عن التدريبات

وقال النادي في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس": "قرّر الجهازُ الفني بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، منحَ لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحةً لمدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم الجمعة، على أن يعاود الفريق تحضيراته الثلاثاء القادم".