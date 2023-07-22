الاتحاد يظفر بخدمات "صالح العمري" لثلاثة مواسم

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع اللاعب صالح العمري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم.