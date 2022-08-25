تذاكر "الأخضر والأرجنتين" تدهش "فيفا".. ولـ"نقل الجمهور" خطط بالمونديال

أعلن الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر، أن مباراتي الأرجنتين مع المكسيك والسعودية هما الأكثر مبيعاً حتى الآن، قبيل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق العرس الكروي العالمي الأول في الشرق الأوسط.