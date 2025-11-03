مدرب الأهلي "يايسله": متفائلون بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث على حساب السد

سلّط الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الضوء على مواجهة السد القطري، والمقررة لها غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.