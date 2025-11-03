مدرب الأهلي "يايسله": متفائلون بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث على حساب السد

سلّط الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الضوء على مواجهة السد القطري، والمقررة لها غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وتحدث يايسله خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: "السد فريق جيد فنيًّا وجماعيًّا، وندرك صعوبة مباراة الغد بغضّ النظر عن النتائج الأخيرة للفريقين".
وتابع مدرب الأهلي: "متفائلون بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث على حساب السد، وندرك أهمية سجلنا المميز بالفوز في 21 مباراة متتالية دون خسارة في البطولة، ونسعى للحفاظ عليه بثقة ودون خوف".