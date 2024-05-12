لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى 15 يونيو المقبل.. بعثة أخضر الصالات للسيدات تغادر إلى البوسنة

تُغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيّدات"، الخميس المقبل، إلى مدينة سراييفو البوسنية، لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى 15 من شهر يونيو المقبل، حيث تقرر أن يخوض منتخبنا الوطني خلال المعسكر مباريات ودية دولية أمام منتخب صربيا.
ويهدف الجهاز الفني من هذا المعسكر إلى رفع المستوى اللياقي والبدني والتأكيد على العمل مع النهج التكتيكي وذلك استعداداً للمشاركة في المنافسات والاستحقاقات القريبة المقبلة.
كما أعلن المدير الفني للمنتخب الأول للصالات، الكرواتي ماتو ستانكوفيتش قائمة اللاعبات التي ضمت 19 لاعبة وهن: ليلى علي، لين محمد، البندري مبارك، نورة إبراهيم، عذى فهد، عبير ناصر، رغد مخيزن، رهف المنصوري، الهنوف سعود، مهرة المالحي، نادين صالح، البندري الهوساوي، رغد بن حميدين، لانا عبدالرزاق، بيان صدقه، صبا توفيق، يارا الفارس، رغد المنيع، زارا السيف.
من جانبها، أشادت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية بنت عبدالعزيز الرشيد بالقائمة المختارة متمنية لكامل البعثة التوفيق في المعسكر الإعدادي في البوسنة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية وتمثيل الوطن خير تمثيل في المعسكر وكافة المشاركات المستقبلية.