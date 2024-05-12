لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى 15 يونيو المقبل.. بعثة أخضر الصالات للسيدات تغادر إلى البوسنة

كما أعلن المدير الفني للمنتخب الأول للصالات، الكرواتي ماتو ستانكوفيتش قائمة اللاعبات التي ضمت 19 لاعبة وهن: ليلى علي، لين محمد، البندري مبارك، نورة إبراهيم، عذى فهد، عبير ناصر، رغد مخيزن، رهف المنصوري، الهنوف سعود، مهرة المالحي، نادين صالح، البندري الهوساوي، رغد بن حميدين، لانا عبدالرزاق، بيان صدقه، صبا توفيق، يارا الفارس، رغد المنيع، زارا السيف.