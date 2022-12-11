ضمن الدورة الدولية في إسبانيا.. أخضر البراعم يخسر مواجهة المكسيك

خسر المنتخب السعودي تحت 15 عاماً لكرة القدم، من منتخب المكسيك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الدورة الدولية الودية في مدينة البير الإسبانية.
وجاء هدفا "الأخضر" عن طريق عبدالرحمن سفياني في الدقيقة 44، وتركي القحطاني في الدقيقة 85 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني للأخضر خالد الفرحان المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن العتيبي في حراسة المرمى، يزيد المهلل، مشعل الداوود، أحمد ماجد، بدر المولد، عبدالعزيز الفواز، مراد المالكي، يوسف السالم، عبدالله هزازي، عبدالرحمن سفياني، عبد الرحمن علي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 15 عاماً افتتح مشاركته في الدورة الودية بالفوز على مضيّفه منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0، في حين خاض مباراة ودية تجريبية أمام فريق درجة البراعم بنادي ليفانتي الإسباني انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-0.