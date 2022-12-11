ضمن الدورة الدولية في إسبانيا.. أخضر البراعم يخسر مواجهة المكسيك

ودخل المدير الفني للأخضر خالد الفرحان المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن العتيبي في حراسة المرمى، يزيد المهلل، مشعل الداوود، أحمد ماجد، بدر المولد، عبدالعزيز الفواز، مراد المالكي، يوسف السالم، عبدالله هزازي، عبدالرحمن سفياني، عبد الرحمن علي.