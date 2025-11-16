غلطة سراي يستهدف نجم الهلال نيفيز لتعزيز خط الوسط

وكان نيفيز، البالغ 28 عامًا، قد انضم للهلال في يوليو 2023 قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 55 مليون يورو، ونجح في ترسيخ مكانته كأحد أهم محترفي الدوري السعودي بوصوله إلى المباراة رقم 100 بقميص الزعيم.