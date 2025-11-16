غلطة سراي يستهدف نجم الهلال نيفيز لتعزيز خط الوسط

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي غلطة سراي يخطط للدخول في مفاوضات مع البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال، ضمن استعداداته لتدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي.
وذكرت صحيفة Hurriyet أن غلطة سراي، الذي يلاحق أسماء بارزة مثل فرانك أنجيسا ورافائيل أونييديكا، وضع نيفيز ضمن أولوياته، خصوصًا بعد اتصالات جرت مؤخرًا لبحث إمكانية التعاقد معه.
ويقدّم نيفيز مستويات مميزة مع الهلال، حيث سجل 3 أهداف في 8 مباريات، إضافة إلى دوره البارز في قيادة وسط الميدان. وينتهي عقده مع الهلال بنهاية الموسم، وسط اهتمام اللاعب بالعودة إلى أوروبا والمشاركة مجددًا في دوري أبطال أوروبا.
وكان نيفيز، البالغ 28 عامًا، قد انضم للهلال في يوليو 2023 قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 55 مليون يورو، ونجح في ترسيخ مكانته كأحد أهم محترفي الدوري السعودي بوصوله إلى المباراة رقم 100 بقميص الزعيم.