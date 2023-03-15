"دياز" يغادر إلى بلاده بعد وفاة أحد أفراد أسرته

غادر مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول الأرجنتيني "رامون دياز" إلى موطنه، بعد وفاة أحد أفراد أسرته، وتَعَرُّض اثنين منهما لإصابات إثر حادث مروري.
ومنح الجهاز الفني، لاعبي الفريق راحةً اليوم الأربعاء، بعد تغلبهم على "الفتح" يوم أمس الثلاثاء في دور ربع نهائي كأس الملك؛ على أن يعاودوا تدريباتهم الخميس.
وتقرر أن يقود تدريبات الفريق مساعدُ مدير الجهاز الفني "إيميليانو دياز"؛ وذلك إلى حين عودة "رامون دياز".
وقدّمت إدارة النادي وأعضاء الفريق الكروي الأول خالص التعزية والمواساة إلى مدرب الفريق "رامون دياز" ومساعده "إيميليانو دياز"، في وفاة أحد أفراد أسرتهما، وتَعَرُّض اثنين لإصابات، إثر حادث مروري؛ متمنين لهما السلامة والشفاء العاجل.
يشار أن الهلال سيواجه نظيره الاتفاق، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 23.