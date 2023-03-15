"دياز" يغادر إلى بلاده بعد وفاة أحد أفراد أسرته

ومنح الجهاز الفني، لاعبي الفريق راحةً اليوم الأربعاء، بعد تغلبهم على "الفتح" يوم أمس الثلاثاء في دور ربع نهائي كأس الملك؛ على أن يعاودوا تدريباتهم الخميس.