"يونايتد جدة" يحقّق كأس البطولة المفتوحة السابعة للهوكي‎‎

توّجت "نوف الدوسري" عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهوكي؛ فريق "يونايتد جدة" بالميداليات الذهبية وكأس البطولة المفتوحة السابعة للعبة الهوكي.
واختتمت منافسات البطولة التي أقيمت خلال اليومين الماضيين على ملاعب النادي الأهلي السعودي، في جدة بمشاركة أربعة فرق.
وحل فريق "يو تي اس سي" وصيفًا، بينما جاء فريق "جدة هوكي" في المرتبة الثالثة، كما حقّق اللاعب "عمران علي" قائد فريق يونايتد جدة؛ جائزة أفضل لاعب في البطولة، وزميله "محمد سفيان" جائزة أفضل حارس مرمى، وجاءت جائزة هداف البطولة من نصيب اللاعب "تيتراسانن" لاعب فريق يو تي اس سي.
وحظيت البطولة بمشاركة أربعة فرق، أقيمت على ضوئها سبع مباريات، سجل من خلالها 61 هدفًا.
من جانبها أكدت "نوف الدوسري" عضو مجلس الإدارة لاتحاد الهوكي، على نجاح البطولة السابعة، والذي يأتي امتدادًا للبطولات السابقة.
وأشارت إلى أنهم يسعون لنشر ثقافة لعبة الهوكي في كافة مناطق المملكة؛ لتصبح أحد الألعاب المحببة، مثمنة الدعم الذي يحظى به اتحاد اللعبة من قبل وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.