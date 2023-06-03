"يونايتد جدة" يحقّق كأس البطولة المفتوحة السابعة للهوكي‎‎

وحل فريق "يو تي اس سي" وصيفًا، بينما جاء فريق "جدة هوكي" في المرتبة الثالثة، كما حقّق اللاعب "عمران علي" قائد فريق يونايتد جدة؛ جائزة أفضل لاعب في البطولة، وزميله "محمد سفيان" جائزة أفضل حارس مرمى، وجاءت جائزة هداف البطولة من نصيب اللاعب "تيتراسانن" لاعب فريق يو تي اس سي.