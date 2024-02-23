الهلال يعتزم إعادةَ محاولاته لضم "برونو فرنانديز" نجم مانشستر يونايتد الصيف المقبل

أكّدت العديدُ من التقارير الصحفية أنّ نادي الهلال سيجدّد اهتمامَه بالتعاقد مع البرتغالي "برونو فرنانديز"، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالصيف المقبل.
وبحسب ما نشره موقع "Onefootball": فإن نجمَ مانشستر يونايتد هو محورُ اهتمام الأندية السعودية بالصيف المقبل، بعد فشلها في التعاقد معه في نافذة الشتاء الماضية.
وأشار الموقع إلى أن "فيرنانديز" سيكون الهدف الرئيسي للهلال بالموسم الجديد؛ حيث إن النادي السعودي لن يستسلم، ويعتزم العودةَ لمحاولة ضمّ لاعب الوسط البرتغالي.
وكانت قد ذكرت صحيفة "Record" أن "فرنانديز" رفض عرضًا ضخمًا من الهلال في يناير الماضي، لضمه إلى الدوري السعودي؛ إذ يعتقد اللاعب البرتغالي أنه لا يزال لديه أشياء ليحقّقها في مانشستر يونايتد بعد.
وينتهي عقد فيرنانديز "29 عامًا" مع مانشستر يونايتد في 2026، الذى انضمّ لصفوفه في يناير 2020، قادمًا من سبورتينغ لشبونة.