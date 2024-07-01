رياضة

يورو 2024: ركلات الجزاء تمنح البرتغال بطاقة التأهل لدور ربع النهائي على حساب سلوفينيا

كريستيانو رونالدو خلال مباراة منتخب البرتغال مع نظيره السلوفيني في يورو 2024
كريستيانو رونالدو خلال مباراة منتخب البرتغال مع نظيره السلوفيني في يورو 2024

تأهل المنتخب البرتغالي للدور ربع النهائي من مسابقة يورو 2024 وذلك عقب تغلبه على المنتخب السلوفيني في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات دور الـ 16 بتعادل المنتخبين سلبياً في شوطي المباراة الأصليين.

وانتهت الأشواط الإضافية كذلك بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز المنتخب البرتغالي (3-0) بعدما أضاع لاعبو سلوفينيا ثلاث ركلات ترجيحية.

يذكر أن المباراة شهدت ركلة جزاء مهدرة من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي في الدقيقة 105 .

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