بعد أن سجّلت 67 ضربة.. السويدية "فولكي" تتصدّر اليوم الأول لبطولة أرامكو – شينزن

تصدّرت السويدية موا فولكي منافسات اليوم الأول من بطولة أرامكو – شينزن، ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، بعد أن سجّلت 67 ضربة (6 ضربات تحت المعدّل) في نادي ميشن هيلز للجولف، متقدّمةً بفارق ضربة واحدة عن أقرب منافساتها.