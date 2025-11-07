بعد أن سجّلت 67 ضربة.. السويدية "فولكي" تتصدّر اليوم الأول لبطولة أرامكو – شينزن

تصدّرت السويدية موا فولكي منافسات اليوم الأول من بطولة أرامكو – شينزن، ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، بعد أن سجّلت 67 ضربة (6 ضربات تحت المعدّل) في نادي ميشن هيلز للجولف، متقدّمةً بفارق ضربة واحدة عن أقرب منافساتها.
وسجّلت "فولكي" أربع ضربات بيردي وضربة إيغل في الحفرة الثامنة عشرة، لتتصدر الجولة الأولى في ختام موسم جولة السيدات الأوروبية.
وجاءت الألمانية لورا فونفشتوك في المركز الثاني بفارق ضربة واحدة خلف المتصدّرة، تليها مجموعة تضم 11 لاعبة بنتيجة أربع ضربات تحت المعدّل، بفارق ضربتين فقط عن الصدارة، في منافسة متقاربة تعكس قوة المشاركة في هذه النسخة من البطولة.
وشهد اليوم الأول تسجيل ضربتين ناجحتين من المحاولة الأولى (Hole in One)؛ حيث نجحت التايلندية سوباماس سانغشان في تحقيقها على الحفرة الخامسة، فيما سجّلت النرويجية دورثيا فوربريغد الضربة الثانية على الحفرة الثامنة.
وتواصل جولف السعودية تعزيز حضورها العالمي في تطوير رياضة الجولف للسيدات عبر مبادرات استراتيجية تركّز على توسيع فرص المشاركة وتعزيز التنافسية، إذ يأتي تنظيم السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة في الصين تأكيدًا على التزامها بتوسيع نطاق البطولات الاحترافية في أسواق جديدة، ودعم مسيرة نمو اللعبة عالميًا.
ومن خلال مزيج يجمع بين البطولات الدولية وبرامج تنمية المواهب، تكرّس جولف السعودية دورها في ترسيخ مكانة المملكة وشركائها كمحرّك رئيسي لمستقبل الجولف والسياحة والاستثمار على المستوى الدولي.