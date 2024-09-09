الأخضر الناشئ يتعادل مع إيران في "آسيوية اليد"

تَعادل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواليد (2006)م، مع نظيره الإيراني بنتيجة (26- 26)، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ(10)، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الـ(3) وحتى الـ(14) من شهر سبتمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا (2025)م.