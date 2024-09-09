الأخضر الناشئ يتعادل مع إيران في "آسيوية اليد"

تَعادل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواليد (2006)م، مع نظيره الإيراني بنتيجة (26- 26)، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ(10)، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الـ(3) وحتى الـ(14) من شهر سبتمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا (2025)م.
وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه متفوقًا بنتيجة (13- 10)، واستمر تقدم الأخضر الناشئ حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك المنتخب الإيراني التعادل مع نهاية اللقاء.
وكان المنتخب السعودي قد فاز على نظيره الأردني في المباراة الأولى بالدور الرئيسي، ومن المقرر أن يواجه نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الـ(4:30) مساء الأربعاء المقبل، في ختام الدور الرئيسي.