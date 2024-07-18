فريق POWR Esports السعودي يستعد لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

تفوق الفريق البرازيلي FURIA على جميع الفرق الموجودة في مرحلة Play-In، لينجح بذلك في حجز المقعد الأخير في الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة Counter Strike 2 في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا، والذي تحتضنه المملكة على مدار 8 أسابيع من المنافسات بين نخبة الأندية واللاعبين في أشهر الألعاب المقدمة من أفضل الناشرين.