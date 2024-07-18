فريق POWR Esports السعودي يستعد لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

تفوق الفريق البرازيلي FURIA على جميع الفرق الموجودة في مرحلة Play-In، لينجح بذلك في حجز المقعد الأخير في الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة Counter Strike 2 في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا، والذي تحتضنه المملكة على مدار 8 أسابيع من المنافسات بين نخبة الأندية واللاعبين في أشهر الألعاب المقدمة من أفضل الناشرين.
وتغلب الفريق البرازيلي على فريق FlyQuest من منطقة أوقيانوسيا بنتيجة 13-5، ليواجه بعدها الفريق الأوروبي Sashi Esports ويتجاوزه بنتيجة 19-15. وفي النهائي الخاص بمرحلة Play-In تمكن من الفوز على الفريق الآسيوي The MongolZ بنتيجة 13-9، وصعد بذلك إلى الدور ربع النهائي للبطولة والذي سيواجه فيه الفريق الأوروبي MOUZ.
وتشهد منافسات الدور ربع النهائي أيضًا مواجهات قوية بين فرق Team Spirit و G2 Esports، وبين Team Vitality و Virtus.pro، بالإضافة إلى فريقي NAVI و FaZe Clan. وستُقام المواجهات في Amazon أرينا لتحديد الفرق المتأهلة للأدوار المتقدمة مع اقتراب موعد حسم اللقب وجوائزه البالغة مليون دولار.
وفي منافسات بطولة Dota 2 Riyadh Masters، نجحت فرق Team Liquid و Gaimin Gladiators في الوصول إلى المواجهة النهائية في القسم العلوي بعد تفوقها على فرق Tundra Esports و Team Falcons بالنتيجة نفسها (2-1). وسيتأهل الفائز منهما بشكل مباشر للنهائي الكبير في حين يتجه الفريق الخاسر لنهائيات القسم السفلي بانتظار المتأهل من الفرق الأخرى. ويوجد الفريق السعودي Team Falcons في الدور ربع النهائي للقسم السفلي مع انتظاره للفريق الفائز من مواجهة Team Spirit و PSG Quest.
كما تنطلق اليوم الجمعة بطولة PUBG Mobile بمجموع جوائز يبلغ 3 ملايين دولار تتنافس عليها 28 من نخبة فرق العالم ومنها الفرق السعودية Twisted Minds و Team Falcons، بالإضافة إلى POWR Esports الذي يسجل ظهوره الأول في منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.