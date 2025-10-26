الاثنين والثلاثاء انطلاق دور الـ16 لكأس الملك.. والأربعاء قرعة ربع النهائي

وتُستكمل المواجهات الثلاثاء؛ حيث يلتقي القادسية مع الحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند 5:35 م، ثم يستضيف الشباب فريق الزلفي على ملعب إس تي سي أرينا بالرياض عند 5:50 م، ويحل الهلال ضيفًا على الأخدود في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران عند 6:10 م، قبل أن يُسدل الستار على الدور بمواجهة من العيار الثقيل تجمع النصر بضيفه الاتحاد على ملعب الأول بارك بالرياض عند 9:00 م.