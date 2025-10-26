الاثنين والثلاثاء انطلاق دور الـ16 لكأس الملك.. والأربعاء قرعة ربع النهائي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد ومكان إقامة قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025/26، حيث تُجرى مساء الأربعاء المقبل في استوديوهات قنوات «ثمانية» الناقل الرسمي للمسابقة، وفق ما أفاد به الحساب الرسمي للبطولة على منصة «إكس» اليوم الأحد.
وتنطلق منافسات دور الـ16 يومي الاثنين والثلاثاء؛ إذ يدشّن الخليج وضيفه التعاون مباريات الدور الاثنين عند 5:35 م على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وبالتوقيت نفسه يلتقي الفتح والرياض على ملعب تمويل الأولى بالأحساء، ثم يواجه الخلود نظيره النجمة على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند 6:00 م، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء الباطن والأهلي على ملعب الباطن بحفر الباطن عند 9:00 م.
وتُستكمل المواجهات الثلاثاء؛ حيث يلتقي القادسية مع الحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند 5:35 م، ثم يستضيف الشباب فريق الزلفي على ملعب إس تي سي أرينا بالرياض عند 5:50 م، ويحل الهلال ضيفًا على الأخدود في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران عند 6:10 م، قبل أن يُسدل الستار على الدور بمواجهة من العيار الثقيل تجمع النصر بضيفه الاتحاد على ملعب الأول بارك بالرياض عند 9:00 م.
ويترقّب الوسط الرياضي نتائج هذه المرحلة، تمهيدًا لإجراء القرعة التي ستحدد مسارات دور الثمانية نحو اللقب الأعرق في الكرة السعودية.