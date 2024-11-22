أشبال أخضر اليد يتعثرون أمام تونس ويواجهون الجزائر في ختام "عربية اليد"

تعرَّض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال للخسارة أمام نظيره التونسي بنتيجة (27-31)، وذلك في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة في خامس جولات البطولة العربية الثانية مواليد (2008)م المقامة حاليًا في تونس.
ومن المقرر أن يختتم أشبال الأخضر مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب الجزائر عند الساعة الـ(5:00) من مساء غد السبت قبل العودة إلى أرض الوطن.
وخاض أشبال الأخضر (5) مواجهات في منافسات البطولة العربية، خسروا في مواجهتين منها أمام تونس، وانتصروا في ثلاث مواجهات، أمام الكويت في مواجهتين، ومواجهة أمام الجزائر، ويحتلون المركز الثاني في الترتيب العام برصيد (6) نقاط.