أشبال أخضر اليد يتعثرون أمام تونس ويواجهون الجزائر في ختام "عربية اليد"

وخاض أشبال الأخضر (5) مواجهات في منافسات البطولة العربية، خسروا في مواجهتين منها أمام تونس، وانتصروا في ثلاث مواجهات، أمام الكويت في مواجهتين، ومواجهة أمام الجزائر، ويحتلون المركز الثاني في الترتيب العام برصيد (6) نقاط.