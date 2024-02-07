دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات: سلة العاصمة تلاقي الشارقة غدًا.. وكاراتيه الاتحاد وصلت

يبحث فريق العاصمة السعودي عن تعزيز آماله بالتأهل للدور الثاني من مسابقة كرة السلة، عندما يلاقي نظيره الشارقة الإماراتي عند الثانية من ظهر غد الخميس بتوقيت المملكة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مسابقة كرة السلة في الدورة العربية.