دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات: سلة العاصمة تلاقي الشارقة غدًا.. وكاراتيه الاتحاد وصلت
أنهى فريق الخليج السعودي، استعداداته مساء اليوم الأربعاء؛ للمشاركة في منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنطلق بداية من التاسعة من صباح غد الخميس في ميدان ومضمار نادي الثقة بالشارقة.
وتدشن العداءتان "هيفاء الحميد، وسارة الهلال"، مشاركة فريق الخليج بالدورة، عندما تتواجدان في مسابقة السباعي عند الثامنة والنصف من صباح غد بتوقيت المملكة.
ويقام عند التاسعة صباحًا نصف نهائي سباق 400م بمشاركة العداءة نورة الدوسري، على أن تشارك زميلتها العداءة شيخة الشهاب، في نهائي سباق 100م عند الخامسة عصرًا.
ويمثل الخليج في الدورة 9 لاعبات؛ وهنّ: نورة الدوسري، وشيخة الشهاب، والبتول القويفلي، وسمية السميري، ونور الجندال، وسارة الهلال، وهيفاء الحميد، وسجا الرامس، وفاطمة آل عمير.
وكان الاجتماع الفني لألعاب القوى، قد عقد صباح اليوم الخميس؛ حيث أقرّ مواعيد انطلاق المسابقات، وجاهزية الحكام، والوقوف على آخر تجهيزات ميدان الثقة.
العاصمة يلاقي الشارقة
يبحث فريق العاصمة السعودي عن تعزيز آماله بالتأهل للدور الثاني من مسابقة كرة السلة، عندما يلاقي نظيره الشارقة الإماراتي عند الثانية من ظهر غد الخميس بتوقيت المملكة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مسابقة كرة السلة في الدورة العربية.
وكان فريق العاصمة قد خاض ثلاثة لقاءات؛ فاز في الأول منها على الشمال العراقي، قبل أن يخسر أمام فريقي الفحيص الأردني والثورة السوري على التوالي.
كاراتيه الاتحاد تصل الشارقة
وصلت مساء اليوم الأربعاء، بعثة فريق الاتحاد السعودي للكاراتيه؛ استعدادًا للمشاركة في منافسات لعبة الكاراتيه بالدورة العربية التي تنطلق بعد غد الجمعة في الشارقة.
ويمثل فريق الاتحاد بالدورة، حنين الجفري "كومتيه جماعي"، ورؤيا النفيعي "قتال وزن تحت 61 كجم"، وعبير الشهري "قتال وزن تحت 50 كجم"، وامتنان الشيخي "قتال وزن تحت 55 كجم"، ولجين الفقيه "كاتا جماعي"، ونجيله إمام "كاتا جماعي"، ووداد رفيع "كاتا جماعي".