دوري روشن للمحترفين.. "الرائد" يغرق في محطة "الخليج"

حقّق فريق "الخليج" الأول لكرة القدم فوزًا مهمًّا في مسيرته بالدوري؛ عقب تغلبه على "الرائد" في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ14 بدوري روشن السعودي للمحترفين بفوز "الخليج" بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.
أهداف المباراة سجلها المحترف بوكو في شوط المباراة الأول في الدقيقة 31، واللاعب خالد السميري في الدقيقة 60 من عمر المباراة، والمحترف سوكول في الدقيقة 89.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد "الخليج" عند النقطة رقم 13، في حين توقّف رصيد "الرائد" عند النقطة رقم 16.