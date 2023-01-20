دوري روشن للمحترفين.. "الرائد" يغرق في محطة "الخليج"

حقّق فريق "الخليج" الأول لكرة القدم فوزًا مهمًّا في مسيرته بالدوري؛ عقب تغلبه على "الرائد" في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.