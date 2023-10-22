نخبة لاعبات الجولف العالميات في تحدِ جديد .. على ملعب ونادي الرياض

تم تأكيد مشاركة ثلاثة من أكبر الأسماء في رياضة الجولف للسيدات، المصنفة الأولى عالميًا ليليا فو، والمصنفة السابعة عالميًا مينجي لي، والنجمة الإنجليزية المتألقة تشارلي هول، في الجولة الختامية للنسخة الخامسة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 29 أكتوبر 2023 على ملعب ونادي الرياض للجولف.
حققت النجمة الأمريكية فو الصدارة في تصنيف العالم هذا الموسم بفضل سلسلة رائعة من الأداء لتحصد لقبين في البطولات الرئيسية. كما شهد عام 2023 فوز الأسترالية لي ببطولة كروجر كوين سيتي الأخيرة، في حين أظهرت اللاعبة هول، المصنفة الثامنة عالميًا، أداء مثيرًا للإعجاب لتحتل المركز الثاني في بطولتين رئيسيتين.
أعربت كل من فو ولي وهول عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في أول حدث احترافي للسيدات يُقام في الرياض. وهذه هي المشاركة الثانية لفو، والتي شاركت سابقًا في سلسلة بطولات أرامكو للفرق والمقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة في هونج كونج في وقت سابق من هذا الشهر. وقد حققت فو موسمًا استثنائيًا، وتابعت لقبها الأول في بطولة Honda LPGA في فبراير بانتصارين كبيرين - الفوز في مباراة فاصلة في بطولة شيفرون في هيوستن في أبريل، وانتصار بستة ضربات في بطولة AIG المفتوحة للسيدات في والتون هيث في أغسطس.
مينجي لي اللاعبة التي فازت مسبقًا بالمركز الأول عالميًا في فئة الهواة، كما فازت بعدة بطولات رئيسية في العامين الماضيين - بطولة إيفيان 2021، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات 2022. وعلقت على ظهورها القادم في المملكة قالت: "رياضة الجولف للسيدات في تصاعد في جميع أنحاء العالم، والمملكة العربية السعودية تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز رياضتنا وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى. من المثير للغاية أن أكون جزءًا من هذه البطولة، وآمل أن يظهر مستواي الجيد مؤخرًا بشكل كامل طوال عطلة نهاية الأسبوع، حتى تكون لدي فرصة للتحدي".
في الوقت نفسه، تأمل هول تحقيق نتيجة أفضل بعد أن احتلت المركز الثاني في المرة السابقة في سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من بيف - لندن إلى الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية نيلي كوردا. كانت هول أصغر لاعبة في كأس سولهايم على الإطلاق في سن السابعة عشرة فقط في عام 2013، وكانت أقرب منافسة لفو في بطولة AIG للسيدات في أغسطس. كما حققت المركز الثاني في بطولة السيدات الأمريكية المفتوحة في ملعب بيبل بيتش الشهير في كاليفورنيا، حيث سجلت جولة نهائية رائعة بستة أقل من المعدل بواقع 66 لتنهي المسابقة بفارق ثلاث ضربات خلف البطلة أليسين كوربوز.
وقالت اللاعبة الإنجليزية والفائزة الاحترافية لست مرات هول: "تجلب سلسلة بطولات أرامكو للفرق شيئًا خاصًا إلى لعبة السيدات، وآمل أن أتمكن من الوصول بها إلى المستوى التالي في الرياض بعد أن كنت قريبة من ذلك في لندن وجدة العام الماضي".
تتطلع نجمات الجولف الشهيرات لفرصة اللعب في التنسيق الفريد الذي يتضمن فرقًا وعنصرًا فرديًا. فو وهول هن من بين العديد من لاعبات الجولف اللاتي يمتلكن خبرة واسعة في اللعب الجماعي، وقد تواجهت الاثنتان مؤخرًا في جولة كأس سولهايم لهذا العام، والتي أقيمت في فينكا كورتيسين في الأندلس بإسبانيا من 18 إلى 24 سبتمبر.
وقالت ليليا فو: "تحظى فعاليات سلسلة بطولات أرامكو للفرق بشعبية كبيرة بين اللاعبات ومحبي الجولف، ويرجع ذلك إلى التنسيق الممتع والمميز الذي يسمح للاعبين من مختلف البلدان بالتجمع كفريق وتقديم تجربة فريدة لا مثيل لها في أي مكان آخر. لا أستطيع الانتظار للعب في الرياض، سيكون من المثير بلا شك أن أتنافس في نفس الوقت على مستوى الفريق والفردي".
وأضافت هول: "إن سلسلة بطولات أرامكو للفرق هي فعاليات رائعة، حيث تجلب الكثير من المرح والإثارة وروح الفريق لبطولات الجولف، بينما تمثل تحديًا كبيرًا أيضًا لتحقيق مركز جيد فرديًا في مجال ذو جودة عالية مثل هذا. بلا شك، أنها من أبرز الفعاليات في التقويم الدولي لرياضة الجولف للسيدات".
ومن بين النجوم الآخرين الذين يظهرون في نادي الرياض للجولف، جورجيا هال المصنفة 18 عالميًا، وهي عضو آخر في الفريق الأوروبي الذي يتنافس في الرياض. حققت اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا ثمانية انتصارات احترافية باسمها وفازت بأول لقب لها في بطولة AIG للسيدات المفتوحة في عام 2018.
وتنضم أيضًا إلى تشكيلة الرياض الأمريكية أليسون لي، الفائزة بالجولة الأوروبية للسيدات.
تجتذب السلسلة الفريدة لبطولات أرامكو للفرق والتي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة أفضل مواهب الجولف النسائية في العالم، حيث تمنحهن الفرصة للمنافسة على مستوى الفريق والفردي في جو منافسة متميزة.
في حين يتعاون أفضل 84 لاعب جولف محترفًا مع لاعبين هواة في بطولة فرق مكونة من أربعة أشخاص تقام على مدار يومين في بداية الفعالية، سيتمكن فقط أفضل 60 لاعبًا من التأهل للمنافسة على اللقب الفردي وجائزة مالية قدرها مليون دولار، بالإضافة إلى نقاط سباق كوستا ديل سول وتصنيف رولكس العالمي، في اليوم النهائي.
وقال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية: “تعد سلسلة بطولات أرامكو للفرق برعاية صندوق الاستثمارات العامة لحظة مهمة في رياضة الجولف والرياضة في السعودية. إنها دليل آخر على التزامنا المستمر وتفانينا في مجال ألعاب السيدات والرياضة النسائية بشكل عام، ونادي الرياض للجولف هو المكان المثالي لما سيكون بالتأكيد ختامًا مناسبًا لسلسلة مثيرة في هذا الموسم."