نخبة لاعبات الجولف العالميات في تحدِ جديد .. على ملعب ونادي الرياض

أعربت كل من فو ولي وهول عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في أول حدث احترافي للسيدات يُقام في الرياض. وهذه هي المشاركة الثانية لفو، والتي شاركت سابقًا في سلسلة بطولات أرامكو للفرق والمقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة في هونج كونج في وقت سابق من هذا الشهر. وقد حققت فو موسمًا استثنائيًا، وتابعت لقبها الأول في بطولة Honda LPGA في فبراير بانتصارين كبيرين - الفوز في مباراة فاصلة في بطولة شيفرون في هيوستن في أبريل، وانتصار بستة ضربات في بطولة AIG المفتوحة للسيدات في والتون هيث في أغسطس.